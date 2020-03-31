Депутат Госдумы: на фоне пандемии коронавируса в России все работает на пятерку

По словам законодателя, любые граждане вне зависимости от достатка переосмыслят постулаты в духе «на Западе все хорошо, а в России все плохо», которые муссируются в либеральной прессе. Свищев заметил, что все оказалось наоборот.

«Все структуры работают оперативно, армия одна из лучших, организация населения одна из лучших», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса в России все работает на пятерку. В частности, на улицах Москвы мало людей и машин, что говорит о том, что люди прислушались к просьбе властей и организовано сидят дома.

«А на планете, как выяснилось, где-то работает на четверку, а где-то — и на кол», — резюмировал зампред думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.