Общество 12 апреля 2023, 12:44 Депутат Госдумы Милонов предложил запретить преступникам зарабатывать деньги на интервью о себе

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В России необходимо запретить преступникам получать деньги за книги, интервью и воспоминания о своих преступлениях. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передала «Вечерняя Москва».

По мнению депутата, запрет необходимо ввести на законодательном уровне для того, чтобы преступники не пытались «монетизировать свою черную славу».

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Милонов отметил, что правонарушители должны рассказывать о своих деяниях только с разрешения правоохранительных органов.