Общество 16 июня 2023, 18:29 Депутат Госдумы Милонов поддержал идею продолжения выплат пособий на детей до 1,5 года независимо от дохода семьи

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение Владимира Путина продолжать выплачивать пособия на ребенка до 1,5 года независимо от семейного дохода. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

По словам депутата, абсолютно все семьи без деления по принципу достатка должны быть обеспечены пособиями. Особое внимание следует уделять малообеспеченным семьям.

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Милонов отметил, что финансовая господдержка пойдет на пользу институту российской семьи.