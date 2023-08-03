03 августа 2023, 14:08
Депутат Госдумы Лисовский спрогнозировал рост цен на свинину
В России ожидается повышение стоимости свиного мяса. Такие прогнозы дал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам депутата, рост цен на продукцию из свинины будет связан с сезонным спросом покупателей и желанием сельхозпроизводителей компенсировать убытки.
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Вместе с этим снизятся цены на мясо птицы, в основном его активно покупают в шашлычный сезон в мае и после Великого поста в апреле.
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