Общество 03 августа 2023, 14:08 Депутат Госдумы Лисовский спрогнозировал рост цен на свинину

Читать 360tv в

В России ожидается повышение стоимости свиного мяса. Такие прогнозы дал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, рост цен на продукцию из свинины будет связан с сезонным спросом покупателей и желанием сельхозпроизводителей компенсировать убытки.

Реклама

Вместе с этим снизятся цены на мясо птицы, в основном его активно покупают в шашлычный сезон в мае и после Великого поста в апреле.