Общество 21 февраля 2024, 15:52 Депутат Госдумы Лисовский предложил отменить экспортную пошлину на зерно для Дальнего Востока

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Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил предложение отменить экспортную пошлину на зерно для Дальнего Востока.

По его словам, многие фермеры, проживающие в этом регионе, торгуют себе в убыток.

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«Отменить экспортную пошлину либо ее оставить только для конкретных регионов, где действительно есть сверхприбыли. Это южные регионы. То, что изымается у крестьян, а по-другому это не возьмешь, это современная продразверстка», — добавил он.

Лисовский отметил, что Россия может увеличить производство зерна и зернобобовых в три раза в течение нескольких лет за счет Дальнего Востока.