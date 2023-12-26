Общество 26 декабря 2023, 16:58 Депутат Госдумы Леткова: ответственность за свои поступки должны нести школьники, а не родители

Читать 360tv в

Отсутствие наказания приводит к вседозволенности. Ответственность за свои поступки должны нести школьники, а не только их родители, сообщила член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи Ольга Леткова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, вседозволенность сводит на нет все усилия по нравственно-патриотическому воспитанию. За поступки детей отвечают их родители, что в корне неправильно.

Реклама

«Почему их нельзя как-то выставить перед школой? Какое-то общественное порицание на линейке. Почему этого не делается?», — отметила Лескова.