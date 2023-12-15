Общество 15 декабря 2023, 15:50 Депутат Госдумы Леонов: за экономические преступления не надо лишать свободы

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Лишение свободы за экономические преступления невыгодно для государства и вредно для самих фигурантов. Сажать в тюрьму за такое не нужно, сообщил депутат Госдумы Олег Леонов газете «Взгляд».

По его словам, человек, безусловно, должен возместить весь причиненный ущерб с учетом всевозможных компенсаций и выплатить штраф в кратном или десятикратном размере. При этом у фигуранта дела должна остаться возможность работать, заниматься своим бизнесом и приносить доход государству, отметил Леонов.

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«Сейчас, когда человека сажают, его производство разваливается. А речь порой идет о серьезных заводах», — добавил депутат.