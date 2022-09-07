Депутат Госдумы Леонов сообщил о подготовке законопроекта о маркировке вейпов | 360°

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Депутат Госдумы Леонов сообщил о подготовке законопроекта о маркировке вейпов

Депутат Леонов: ЛДПР готовит законопроект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов

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Депутаты ЛДПР разрабатывают законопроект о маркировке вейпа, которая предупреждала бы о вреде курения электронной сигареты. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам парламентария, на пачках сигарет есть отталкивающие картинки. Они показывают, что происходит с внутренними органами человека при курении.

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«И большая часть упаковки содержит антипропаганду курения. На вейпах нужно сделать то же самое, как минимум, чтобы четко указать, какие последствия могут быть от курения вейпов», — пояснил Леонов. Депутат считает, что вейп не должен восприниматься подростками, как «безопасная игрушка». Сейчас на электронных сигаретах размещают привлекательные изображения вместо «устрашающих», подчеркнул он.

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Ранее депутат Дмитрий Свищев рассказал о ряде законопроектов, касающихся физической культуры и популяризации спорта стране.

Госдума РФ

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