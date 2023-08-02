Общество 02 августа 2023, 01:19 Депутат Госдумы Лантратова предложила оснастить детские лагеря «тревожными кнопками»

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Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила оснастить все детские лагеря «тревожными кнопками» и системами видеонаблюдения. Свое обращение она направила министру Сергею Кравцову, написала «Парламентская газета».

Ранее СМИ сообщали, что в Краснодарском крае задержали мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек в детском лагере в Анапе.

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По словам депутата, подобные случаи указывают на то, что систему безопасности детских загородных лагерей отдыха и оздоровления следует полностью пересмотреть.