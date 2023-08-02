02 августа 2023, 01:19
Депутат Госдумы Лантратова предложила оснастить детские лагеря «тревожными кнопками»
Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила оснастить все детские лагеря «тревожными кнопками» и системами видеонаблюдения. Свое обращение она направила министру Сергею Кравцову, написала «Парламентская газета».
Ранее СМИ сообщали, что в Краснодарском крае задержали мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек в детском лагере в Анапе.
Реклама
По словам депутата, подобные случаи указывают на то, что систему безопасности детских загородных лагерей отдыха и оздоровления следует полностью пересмотреть.
Госдума РФ
Детские лагеря
Реклама
Реклама