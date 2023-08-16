Общество 16 августа 2023, 15:37 Депутат Госдумы Лантратова поддержала предложение оснастить детские площадки видеонаблюдением

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала инициативу вице-спикера Чернышова установить на всех детских площадках в России системы видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн. Об этом сообщил RT.

При этом депутат подчеркнула, что перед оснащением следует привести все детские площадки в надлежащий вид. Если в Москве с этим проблем нет, то в маленьких российских зачастую на площадках можно встретить ржавые разбитые качели с дырявыми горками.

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Лантратова отметила, что в таких местах детям находиться опасно.