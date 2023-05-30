Общество 30 мая 2023, 18:25 Депутат Госдумы Лантратова: для компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения по аналогии с кино

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В России для распространения компьютерных игр необходимо выдавать специальные прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, зачастую в иностранных играх присутствуют сцены насилия. Они оказывают негативное воздействие на психику ребенка, и введение покатных удостоверений позволит вырезать из игры подобные моменты.

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Лантратова отметила, что ее предложение не подразумевает полного запрета компьютерных игр в России.