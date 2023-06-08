08 июня 2023, 15:37
Депутат Госдумы Куринный: страшные картинки на бутылках алкоголя кардинально не изменят ситуацию
Многие россияне не откажутся от употребления алкоголя, если на бутылках разместят устрашающие картинки. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам депутата, здесь можно провести аналогию со страшными картинками на пачках сигарет, которые кардинально не меняют ситуацию в борьбе с курением.
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При этом Куринный отметил, что дополнительное размещение изображений в качестве факультативных методов могло бы остановить россиян злоупотреблять алкоголем.
Госдума РФ
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