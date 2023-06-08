Общество 08 июня 2023, 15:37 Депутат Госдумы Куринный: страшные картинки на бутылках алкоголя кардинально не изменят ситуацию

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Многие россияне не откажутся от употребления алкоголя, если на бутылках разместят устрашающие картинки. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, здесь можно провести аналогию со страшными картинками на пачках сигарет, которые кардинально не меняют ситуацию в борьбе с курением.

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При этом Куринный отметил, что дополнительное размещение изображений в качестве факультативных методов могло бы остановить россиян злоупотреблять алкоголем.