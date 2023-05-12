Общество 12 мая 2023, 13:03 Депутат Госдумы Кошелев: закон о тишине наделит управляющие компании правом составлять акты правонарушений

Читать 360tv в

Закон о тишине, который разработали депутаты комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, наделит управляющие компании правом составлять акты. Они станут поводом для вынесения административного правонарушения, сообщил первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, при нарушении закона представители управляющей компании смогут проводить разъяснительные беседы с жильцами и в случае нарушений составлять акты и направлять их участковым.

Реклама

Отмечается, что россиянам, проживающим в многоквартирных домах, нельзя шуметь с 22:00 до 07:00.