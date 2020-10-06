Депутат Госдумы: конфликт в Нагорном Карабахе направлен на разжигание войны в Закавказье

«Этот конфликт вышел за пределы локального. Он направлен на разжигание войны в Закавказье. Армения и Азербайджан граничат с нашей страной, и эскалация напряженности у наших границ не допустима», — заметил парламентарий.

По его мнению, этот конфликт начала Анкара, и исходя из воинствующих заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, очевидно, что Турция будет проводить деструктивную политику с целью эскалации данного конфликта.