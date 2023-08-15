15 августа 2023, 18:25
Депутат Госдумы Кирьянов: России необходимо пресечь передачу статистических данных западным компаниям
Крупные российские компании следует ограничить в сборе статистических данных о продажах товаров и в передаче их западным компаниям. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов «Национальной службе новостей».
По словам депутата, анализ потребительского рынка зарубежными компаниями может формировать дальнейшую повестку западного санкционного давления. Подобную возможность необходимо пресечь, подчеркнул Кирьянов.
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Отмечается, что ранее Госдума приняла закон, запрещающий деятельность исследовательских компаний в РФ в случае несоответствия определенным требованиям.
Госдума РФ
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