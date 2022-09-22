Депутат Госдумы Картаполов рассказал, куда будут отправлять мобилизованных граждан | 360°

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Депутат Госдумы Картаполов рассказал, куда будут отправлять мобилизованных граждан

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Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что мобилизованным гражданам не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий.

Он считает, что такие граждане будут участвовать в «прикрытии государственной границы».

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«Скорее всего, будут сформированы несколько соединений и частей для прикрытия государственной границы с Украиной в Брянской, Белгородской, Курской и других областях. Чтобы исключить дальнейшие провокации и обстрелы нашей территории и для решения ряда других задач», — сказал парламентарий.

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Он также добавил, что под частичную мобилизацию даже среди военнослужащих запаса попадают только те, кто имеет определенные военно-учетные специальности.

Частичная мобилизация в РФ

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