Депутат Госдумы: камеры ничего не видят, кроме нарушений ПДД

Член думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратил внимание на то, что камеры фото- и видеофиксации не способны обеспечить безопасность дорожного движения. По его мнению, их задача состоит лишь в рассылке штрафов автомобилистам, передает ИА Ura.ru.

«Камеры на каждом шагу, но что они видят? Камеры ни черта не видят, кроме нарушений ПДД», — заметил депутат.

По его словам, камеры дорожного движения не видят того, кто сидит за рулем авто.

«Человек, у которого нет прав вообще и никогда не было? Человек, который лишен прав? Человек под наркотиками или наглотавшийся психотропных препаратов?» — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что широкое применение камер на российских дорогах приведет к тупику.