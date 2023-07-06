Общество 06 июля 2023, 14:34 Депутат Госдумы ЯНАО Погорелый рассказал, как вернуть деньги за отмененный рейс

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Многие сталкивались с ситуацией внезапной отмены нужного рейса автобуса. Как в таком случае вернуть деньги, рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы ЯНАО, Заслуженный юрист Ямала Дмитрий Погорелый, сообщило «Ямал-Медиа».

Он привел пример жительницы Салехарда, которая чуть не опоздала на свой самолет из-за внезапно отмененного автобусного рейса. Женщине вернули деньги за билет, но ей пришлось потратиться на такси, так как не было альтернативы. Эту трату перевозчик добровольно компенсировать отказался, но все равно выплатил по решению суда. Причем к первоначальной сумме прибавилась еще компенсация морального вреда.

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Поэтому депутат рассказал, что в подобных случая нужно сохранять все документы, которые смогут подтвердить, что человек понес дополнительные расходы. А потом отправить перевозчику претензию со всеми бумагами.

«В случае отказа в компенсации расходов необходимо обратиться в суд, заявив дополнительно требования о компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от требуемой суммы за отказ добровольно вернуть денежные средства», — написал Дмитрий Погорелый.

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