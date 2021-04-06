Депутат Госдумы исполнил песню Шатунова на фоне старого дома. Была причина

В городе Реж депутат Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Ионин спел во дворе песню Юрия Шатунова. Многие стали писать, что локацию он выбрал неподходящую для пения. Но на самом деле депутат приехал, чтобы решить проблему благоустройства.

Дмитрий Ионин рассказал «360», что приехал познакомиться с советом дома.

«Они обратились ко мне именно по вопросам благоустройства. Я приехал, чтобы помочь им с программой благоустройства двора. Потому что у них вот такой вот двор. Я спросил, когда приехать. Они сказали, что будут праздновать 50-летие дома. Они считают, сколько исполнилось дому и празднуют. Они позвали артистов. Этот праздник не я организовывал. Старшая по дому предложила мне спеть. Спел. Люди довольны. Мы обнимались, фотографировались», — вспомнил Ионин.

Потом начали писать, мол депутат приехал выступать в странных условиях — вокруг лужи, снег.

«Я и приехал туда, чтобы помочь людям с этими условиями разобраться. Мы организуем собрание. Я юридически помогаю его провести, как попасть в программу „Комфортная городская среда“. Я для этого и приехал. Спел еще, ну, бывает. Выходной день, праздник у людей. Почему не спеть, я не человек что ли», — резюмировал собеседник «360».

Под постом в Instagram многие поддержали депутата, отметив что Ионин — фанат своей работы.