Общество 05 декабря 2022, 19:15 Депутат Госдумы Хованская рассказала о способах предотвращения взрыва газа в жилых домах Депутат Галина Хованская: оборудование с автоматикой предотвратит трагедию

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Ежегодно в России происходят взрывы бытового газа в квартирах жилых домов, в результате чего гибнут люди. Для предотвращения трагедий необходимо исключить человеческий фактор, сообщила депутат Госдумы Галина Хованская «Национальной службе новостей».

По ее мнению, специальное оборудование с прекращением подачи газа в случаях превышения его концентрации необходимо устанавливать во всех многоквартирных домах. Также депутат подчеркнула, что в ходе капитального ремонта необходимо проверять срок эксплуатации газовых плит и в случае его истечения менять технику.

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Хованская напомнила, что хранение газовых баллонов в квартирах недопустимо — в случае трагедии вина будет лежать на самих жильцах и управляющей компании.

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