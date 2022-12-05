05 декабря 2022, 19:15
Депутат Госдумы Хованская рассказала о способах предотвращения взрыва газа в жилых домах
Депутат Галина Хованская: оборудование с автоматикой предотвратит трагедию
Ежегодно в России происходят взрывы бытового газа в квартирах жилых домов, в результате чего гибнут люди. Для предотвращения трагедий необходимо исключить человеческий фактор, сообщила депутат Госдумы Галина Хованская «Национальной службе новостей».
По ее мнению, специальное оборудование с прекращением подачи газа в случаях превышения его концентрации необходимо устанавливать во всех многоквартирных домах. Также депутат подчеркнула, что в ходе капитального ремонта необходимо проверять срок эксплуатации газовых плит и в случае его истечения менять технику.
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Хованская напомнила, что хранение газовых баллонов в квартирах недопустимо — в случае трагедии вина будет лежать на самих жильцах и управляющей компании.
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