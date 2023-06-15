Общество 15 июня 2023, 18:43 Депутат Госдумы Хинштейн: в России можно сделать интернет по образцу КНР

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Россия может сделать интернет по образу Китая. Однако такое, на его взгляд, вряд ли произойдет в ближайшем будущем, написал RT.

Политик отметил, что именно китайский принцип работы интернета правильный.

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«Мы, наверное, прямо к такому, как в Китае, не придем, и я не уверен, что это правильно», — сообщил он в беседе с журналистом.

Изменить работу интернета не получится по той причине, что китайская внутриполитическая действительность во многом отличается от российской, резюмировал депутат.