06 апреля 2023, 11:53
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести безналичную оплату алкоголя и табака
Депутат Госдумы Султан Хамзаев внес предложение сделать оплату алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами. Об этом сообщил RT.
Многие продавцы продолжают продавать сигареты и алкоголь несовершеннолетним ради собственной выгоды. Ограничение способа оплаты такой продукции позволит отслеживать недобросовестных продавцов.
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Кроме того, банковскому сообществу Хамзаев предложил создать пилотный проект по введению автоматического ограничения оплаты алкоголя и табака с помощью карт, которые принадлежат несовершеннолетним.
Госдума РФ
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