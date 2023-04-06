Общество 06 апреля 2023, 11:53 Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести безналичную оплату алкоголя и табака

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев внес предложение сделать оплату алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами. Об этом сообщил RT.

Многие продавцы продолжают продавать сигареты и алкоголь несовершеннолетним ради собственной выгоды. Ограничение способа оплаты такой продукции позволит отслеживать недобросовестных продавцов.

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Кроме того, банковскому сообществу Хамзаев предложил создать пилотный проект по введению автоматического ограничения оплаты алкоголя и табака с помощью карт, которые принадлежат несовершеннолетним.