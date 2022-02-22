Депутат Госдумы Гутенев счел позитивной идею развития Нечерноземья

Глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев обсудил с RT идею организовать новый нацпроект «Комплексное развитие и реконструкция Нечерноземья».

Парламентарий заметил, что развитие разных регионов страны является нормальным и естественным процессом, который надо поддерживать. Но, по его словам, прежде всего необходимо добиться положительной демографии и прекращения оттока населения со стратегически важных регионов.

«В первую очередь это Сибирь, Дальний Восток, Урал. Что касается Нечерноземья, действительно, есть много проблем, и формирование преференций для тех бизнесменов, которые будут готовы инвестировать, возможно, в рамках частно-государственного партнерства, мне кажется, было бы весьма позитивно», — рассказал депутат.