Общество 18 мая 2023, 12:42 Депутат Госдумы Гусев предложил ввести права на электросамокаты и выдавать их с 16 лет

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В России необходимо приравнять самокаты к транспортным средствам и выдавать на них права по аналогии со скутерами. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, такие меры позволят обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах. Выдавать права на электросамокаты следует в облегченном варианте с 16 лет, добавил Гусев.

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Он также подчеркнул, что самокаты позволяют разгрузить транспортную инфраструктуру города, полностью убрать этот вид транспорта с улиц нельзя.