12 апреля 2023, 15:38
Депутат Госдумы Гартунг прокомментировал идею ввести налог на иностранных рабочих
Рост криминогенной обстановки в России может являться одной из основных причин предложения ввести дополнительный налог на иностранную рабочую силу. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с «НСН».
Налоги за использование труда мигрантов предложил ввести председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам депутата Госдумы, от принятия такого решения с налогами будет такой же эффект, как от запрета въезда иностранцам в страну.
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Гартунг отметил, что хорошей альтернативой налогам на иностранных рабочих будет квотирование.
Госдума РФ
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