Общество 24 мая 2023, 15:15 Депутат Госдумы Гартунг предложил ввести специальный налог для блогеров

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В России необходимо предусмотреть специальный налоговый режим для блогеров с установлением другой шкалы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, лидеры мнений в соцсетях используют упрощенную систему налогообложения, в результате чего зачастую превышают лимиты.

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Введение специальных налогов с установленной шкалой позволит решить проблему выплат за деятельность блогеров в интернете, добавил Гартунг.