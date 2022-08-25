Депутат Госдумы Фролова рассказала о психологической помощи россиянам

Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила, что психологическое здоровье россиян является приоритетной задачей для государства. О том, как граждане могут получить психологическую помощь, написало ИА Nation News.

В настоящий момент депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о полноценной психологической помощи в стране вместе с экспертами МЧС и факультета психологии МГУ.

«На мой взгляд, в современных условиях обходиться без психологической поддержки довольно сложно, тем более детям, людям с особенностями развития, родственникам больных с паллиативными заболеваниями и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях», — сообщила Фролова.

Как отметила депутат, психологическое здоровье граждан не менее важно, чем физическое.

«Совершенно правильно сегодня акцентировать внимание на этом вопросе уже в правовом поле. К данной теме нужно подойти комплексно. Ведь все, что касается здоровья — не терпит ошибок!» — резюмировала депутат.