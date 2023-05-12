Общество 12 мая 2023, 17:53 Депутат Госдумы Фролова допустила перераспределение части врачебной работы на медсестер

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В Минздраве России предложили перераспределить часть врачебных обязанностей на средний медперсонал для улучшения качества медпомощи. Такую идею допустила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Фролова в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, данная инициатива не предполагает передачу медсестрам именно профессиональных обязанностей, здесь речь идет о перераспределении административных дел.

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Как сообщил сайт Runews, передача некоторых функций среднему медперсоналу не потребует дополнительного образования и специальных навыков.