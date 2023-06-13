Общество 13 июня 2023, 10:29 Депутат Госдумы Федоров предложил увеличить скидку на ЖКХ до 75% для участников двух и более вооруженных конфликтов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ до 75% для ветеранов боевых действий, участвовавших в двух и более вооруженных конфликтах. Об этом сообщил RT.

По действующему законодательству размер скидки для ветеранов составляет 50%. При этом такая скидка одинакова как для участников одного вооруженного конфликта, так и для ветеранов нескольких боевых действий.

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Отмечается, что письмо с предложением внесения изменений в законодательство Федоров отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.