Общество 29 июня 2023, 11:02 Депутат Госдумы Федоров предложил предусмотреть льготы на ж/д билеты для студентов из южных регионов РФ

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Льготные железнодорожные билеты необходимо предусмотреть для студентов из южных регионов России, в которых закрыты аэропорты. С такой идеей выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT.

Уже более года не функционируют некоторые аэропорты на юге России, это создает трудности в передвижении студентов и абитуриентов на каникулах.

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Федоров отметил, что приобретение железнодорожных билетов для этих категорий можно сделать на условиях школьного тарифа — со скидкой 50% на поезда, следующие в родной регион.