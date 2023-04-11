Общество 11 апреля 2023, 10:51 Депутат Госдумы Федоров предложил компенсировать оплату за мобильную связь и интернет ветеранам

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Для ветеранов боевых действий необходимо предусмотреть льготы в части компенсации затрат на пользование мобильной связью и интернетом. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT.

Сейчас ветераны и те участники боевых действий, которые получили инвалидность при исполнении долга, являются активными пользователями глобальной сети, интернет стал для них одним из основных способов коммуникации с родными.

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Отмечается, что в своем обращении депутат предложил ввести компенсации 50% затрат на связь для ветеранов и 100% для тех, кто получил инвалидность.