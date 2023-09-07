Общество 07 сентября 2023, 20:13 Депутат Госдумы Федяев заявил о необходимости повышения возраста, с которого можно пользоваться электросамокатами

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В России необходимо повысить возраст, с которого человек будет иметь право пользоваться электросамокатом. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев «Парламентской газете».

По словам депутата, многие россияне воспринимают средства индивидуальной мобильности (СИМ) как модную игрушку. Согласно действующим правилам, ставить на электросамокат можно детей старше семи лет, это создает опасность для всех участников движения и пешеходов.

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Федяев также отметил, что для эффективного регулирования СИМ необходимо повысить штрафы за нарушения ПДД.