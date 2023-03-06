06 марта 2023, 14:16
Депутат Госдумы допустил ужесточение требований к работе маркетплейсов
Депутат ГД Школкина допустила ужесточение требований к маркетплейсам из-за жалоб клиентов
Требования к работе маркетплейсов следует пересмотреть из-за поступающих жалоб от клиентов и поставщиков таких площадок, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. По ее словам, зачастую потребители сталкиваются с товарами ненадлежащего качества, сообщил ТАСС.
Законодатели получают много обращений в связи с деятельностью маркетплейсов, рассказала Школкина. Часто поставщики жалуются на внушительные и не всегда обоснованные штрафы со стороны руководства онлайн-площадок. Поступают жалобы и от потребителей.
Реклама
«Покупатель зачастую становится заложником ситуации, когда товар по привлекательной цене отсутствует или стоит намного выше указанной цены. Но и сроки поставки не всегда соблюдаются», — добавила она.
Реклама
По словам парламентария, ситуации с моментальным списанием денег вызывают у покупателей удивление и непонимание. В то же время продавец часто не способен оперативно предоставить информацию о товаре.
Ранее маркетплейс Wildberries обвинили в отмывании денег. Пользователи обратили внимание, что некоторые покупатели заказывали дорогие товары на площадке, но в итоге ничего не приобретали. Глава пресс-службы компании Валерий Прокопьев назвал такие данные фейком.
Законы
Депутаты
Торговля
Маркетплейсы
Реклама
Реклама