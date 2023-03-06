Общество 06 марта 2023, 14:16 Депутат Госдумы допустил ужесточение требований к работе маркетплейсов Депутат ГД Школкина допустила ужесточение требований к маркетплейсам из-за жалоб клиентов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Требования к работе маркетплейсов следует пересмотреть из-за поступающих жалоб от клиентов и поставщиков таких площадок, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. По ее словам, зачастую потребители сталкиваются с товарами ненадлежащего качества, сообщил ТАСС.

Законодатели получают много обращений в связи с деятельностью маркетплейсов, рассказала Школкина. Часто поставщики жалуются на внушительные и не всегда обоснованные штрафы со стороны руководства онлайн-площадок. Поступают жалобы и от потребителей.

Реклама

«Покупатель зачастую становится заложником ситуации, когда товар по привлекательной цене отсутствует или стоит намного выше указанной цены. Но и сроки поставки не всегда соблюдаются», — добавила она.

Реклама

По словам парламентария, ситуации с моментальным списанием денег вызывают у покупателей удивление и непонимание. В то же время продавец часто не способен оперативно предоставить информацию о товаре.

Ранее маркетплейс Wildberries обвинили в отмывании денег. Пользователи обратили внимание, что некоторые покупатели заказывали дорогие товары на площадке, но в итоге ничего не приобретали. Глава пресс-службы компании Валерий Прокопьев назвал такие данные фейком.