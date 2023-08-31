Общество 31 августа 2023, 14:14 Депутат Госдумы Чернышов предложил указывать объем содержащегося в продукте сахара в чайных ложках

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Объем содержащегося в продуктах сахара, в том числе и сахарозаменителей, должен быть указан на упаковках в граммах и чайных ложках. С таким предложением выступил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов, сообщил «Национальная служба новостей».

По словам депутата, многие покупатели до конца не понимают, сколько реального сахара находится в том или ином продукте. Чтобы сделать эту информацию доступной и более наглядной, производителям необходимо указывать на упаковках содержание сахара в чайных ложках.

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Кроме того, такая маркировка должна быть на видном месте и занимать не менее 25% от лицевой стороны упаковки.