19 апреля 2023, 16:44
Депутат Госдумы Чернышов поддержал идею переработки перечней специальностей высшего образования
Переработка перечней специальностей высшего образования необходима для установления сроков подготовки кадров по той или иной профессии. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT.
По мнению депутата, такие изменения помогут подстроиться под текущие запросы российского рынка и приведут к общему знаменателю все лучшие образовательные практики прошлого и настоящего.
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Чернышов отметил, что переработка перечней поможет четче определить сроки подготовки специалистов в различных сферах.
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