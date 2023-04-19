Общество 19 апреля 2023, 16:44 Депутат Госдумы Чернышов поддержал идею переработки перечней специальностей высшего образования

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Переработка перечней специальностей высшего образования необходима для установления сроков подготовки кадров по той или иной профессии. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT.

По мнению депутата, такие изменения помогут подстроиться под текущие запросы российского рынка и приведут к общему знаменателю все лучшие образовательные практики прошлого и настоящего.

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Чернышов отметил, что переработка перечней поможет четче определить сроки подготовки специалистов в различных сферах.