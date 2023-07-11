Общество 11 июля 2023, 15:55 Депутат Госдумы Чепа заявил, что Турция имеет все шансы на вступление в Европейский союз

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Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что Турция пытается выторговать себе место в Евросоюзе одобрением вступления Швеции в НАТО.

По его словам, шансы страны в данном направлении могут оказаться весьма успешными. Чепа отметил, что в своих действиях Турция всегда руководствовалась только своими интересами, а не желаниями третьих сторон.

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Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке вступления Швеции в НАТО, если ЕС предпримет усилия, чтобы сделать Турцию членом союза.