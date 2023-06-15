Общество 15 июня 2023, 17:40 Депутат Госдумы Чаплин: перед строительством частного дома следует обратиться за консультацией к кадастровому инженеру

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На этапе планирования строительства частного дома собственникам земельных участков необходимо обратиться за консультацией к кадастровому инженеру. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с РИА ФАН.

По его словам, кадастровый специалист тщательно проверит реестровые ошибки и подготовит документы, необходимые для учета объекта недвижимости. Консультация эксперта позволит предусмотреть все проблемы в кадастровых сведениях о смежном участке.

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Чаплин отметил, что застройщик обязан подать уведомление о планируемых работах в администрацию населенного пункта.