Общество 30 августа 2023, 15:32 Депутат Госдумы Буцкая предложила разрабатывать программы финподдержки для семей с учетом особенностей регионов РФ

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Федеральные демографические меры поддержки для семей с детьми стоит разрабатывать с учетом индивидуальных особенностей каждого субъекта РФ. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в регионах разное количество браков, разводов, возраст вступления в брак также разнится. В зависимости от таких особенностей в каких-то субъектах России стоит поддержать рождение второго ребенка, в каких-то — рождение детей после 36-37 лет.

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Буцкая отметила, что самой актуальной мерой поддержки для семей на данный момент является материнский капитал.