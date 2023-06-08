Общество 08 июня 2023, 18:44 Депутат Госдумы Бурматов: жалобы на неправильное содержание животных в зоомагазинах следует отправить в Роспотребнадзор

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Если посетители зоомагазинов увидят нарушения в содержании животных, они могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Парламентской газете».

По словам депутата, также можно пожаловаться в Россельхознадзор, это ведомство занимается контролем соблюдения всех требований. Проверить полноценность проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора сможет прокуратура.

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Бурматов отметил, что в случаях жестокого обращения с животными посетителям зоомагазинов нужно обратиться в МВД.