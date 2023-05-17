Общество 17 мая 2023, 14:43 Депутат Госдумы Бурматов предложил штрафовать хозяев животных, которые выбросили их на улицу

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В России необходимо предусмотреть административную ответственность в виде штрафа для тех хозяев животных, которые выбросили своих питомцев на улицу. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, проблема с бездомными животными, которые нападают на людей, в большей степени сгенерирована именно человеком.

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В случае поддержки инициативы на заседании Государственной думы регионам предоставят полномочия отслеживать бездомных питомцев и наказывать их владельцев, добавил Бурматов.