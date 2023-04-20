Общество 20 апреля 2023, 17:00 Депутат Госдумы Бурматов назвал популистскими инициативы оренбургский властей по усыплению агрессивных собак

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Предложения властей Оренбургской области по отлову бродячих собак являются популистскими и никак не решают реальную проблему в регионе. Такое мнение высказал первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, руководство региона в настоящее время занимается не решением проблем с агрессивными бродячими животными, а «переводом стрелок» и имитацией деятельности по этому вопросу. Напомним, власти предложили узаконить усыпление бездомных собак в случае, если они напали на человека. Но депутат инициативу не оценил.

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Бурматов отметил, что в области на протяжении долгих лет не принималось никаких мер по отлову животных и урегулированию их численности.