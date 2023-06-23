Общество 23 июня 2023, 16:16 Депутат Госдумы Бессараб: занятия «Важные дела» в школах необходимы для развития эмпатии у детей

Читать 360tv в

Введение в школах практических занятий «Важные дела» необходимо для развития эмпатии и сочувствия у детей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

Ранее с предложением о введении занятий выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По словам Бессараб, «Важные дела» могут сподвигнуть детей помогать всем незащищенным и нуждающимся.

Реклама

Отмечается, что во время занятий дети смогут получить реальный опыт общественно значимой деятельности.