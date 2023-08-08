08 августа 2023, 14:07
Депутат Госдумы Бессараб поддержала идею субсидировать аренду жилья молодым семьям
Крупные отечественные риелторские компании выступили с инициативой субсидировать аренду жилья молодым семьям. Это предложение поддержала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, компенсации за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога помогут молодым семьям в решении проблемы собственного жилья. В таких случаях любая финансовая поддержка со стороны государства неоценима.
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Бессараб также добавила, что возвращенный подоходный налог существенно не повлияет на состояние регионального и федерального бюджетов.
Госдума РФ
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