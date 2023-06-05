Общество 05 июня 2023, 15:02 Депутат Госдумы Бессараб не поддержала идею выдачи сертификатов на новорожденных для малоимущих семей

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Введение новых сертификатов на новорожденных не поможет решить проблему малоимущих семей, здесь необходимо заняться проработкой имеющихся мер поддержки. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Национальной службе новостей».

Ранее депутаты предложили выдавать сертификаты семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

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По словам Светланы Бессараб, в этом случае важно замерить глубину бедности, ведь 75% семей продолжают нуждаться в помощи государства даже после получения всех положенных пособий.

Бессараб отметила, что предложения по дополнительному обеспечению таких семей Госдума проработает совместно с Минтрудом.