05 июня 2023, 15:02
Депутат Госдумы Бессараб не поддержала идею выдачи сертификатов на новорожденных для малоимущих семей
Введение новых сертификатов на новорожденных не поможет решить проблему малоимущих семей, здесь необходимо заняться проработкой имеющихся мер поддержки. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Национальной службе новостей».
Ранее депутаты предложили выдавать сертификаты семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
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По словам Светланы Бессараб, в этом случае важно замерить глубину бедности, ведь 75% семей продолжают нуждаться в помощи государства даже после получения всех положенных пособий.
Бессараб отметила, что предложения по дополнительному обеспечению таких семей Госдума проработает совместно с Минтрудом.
Госдума РФ
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