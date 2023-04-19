Общество 19 апреля 2023, 16:48 Депутат Госдумы Бессараб не поддержала идею продления майских праздников за счет сокращения новогодних

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против предложения сделать дни со 2 по 5 мая нерабочими. Об этом она сообщила в беседе с RT.

По словам депутата, многие работодатели не смогут обеспечить своих сотрудников оплатой в двойном размере за работу в выходные дни. Кроме того, новогодние каникулы очень полюбились россиянам, поэтому сокращать их ради продления майских праздников не стоит, добавила Бессараб.

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Отмечается, что с предложением продления праздничных дней в мае выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.