Общество 03 мая 2023, 13:41 Депутат Госдумы Бессараб напомнила, что ветераны и инвалиды могут бесплатно поехать в санаторий

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Сразу несколько категорий россиян могут претендовать на бесплатные путевки в санаторий. Об этом Ura.ru напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она рассказала, что отдых за счет государства предоставляют участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда и инвалидам. Также претендовать на бесплатное санаторно-курортное лечение могут и некоторые пенсионеры.

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«Также имеют право пенсионеры, но те, кто выбрал натуральную форму получения социального набора услуг. У нас есть граждане, которые изначально выбрали получение дополнительного денежного довольствия и ежемесячные выплаты, которые заменяют набор услуг», — объяснила Светлана Бессараб.

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