Общество 01 сентября 2023, 12:00 Депутат Госдумы Башанкаев: обучать людей основам первой помощи необходимо на базе школ и вузов

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Условия для обучения людей основам первой медицинской помощи должны быть на базе школ и университетов. Об этом сообщил глава думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в беседе с «Парламентской газетой».

По словам депутата, педагогов необходимо обучать навыкам остановки кровотечения или сердечно-легочной реанимации. Благодаря такой подготовке в экстренных случаях преподаватели и учителя смогут спасти кому-то жизнь.

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Башанкаев отметил, что недавно в законе закрепили понятия базовой и расширенной помощи и определили, кто ее может оказывать, передает Infox.