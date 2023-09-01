01 сентября 2023, 12:00
Депутат Госдумы Башанкаев: обучать людей основам первой помощи необходимо на базе школ и вузов
Условия для обучения людей основам первой медицинской помощи должны быть на базе школ и университетов. Об этом сообщил глава думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в беседе с «Парламентской газетой».
По словам депутата, педагогов необходимо обучать навыкам остановки кровотечения или сердечно-легочной реанимации. Благодаря такой подготовке в экстренных случаях преподаватели и учителя смогут спасти кому-то жизнь.
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Башанкаев отметил, что недавно в законе закрепили понятия базовой и расширенной помощи и определили, кто ее может оказывать, передает Infox.
Здравоохранение
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