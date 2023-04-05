Общество 05 апреля 2023, 15:48 Депутат Госдумы анонсировал принятие закона о каникулах с 1 по 9 мая в этом году Депутат Арапов: закон о каникулах с 1 по 9 мая может вступить в силу в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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Закон о длительных каникулах с 1 по 9 мая может вступить в силу уже в этом году. Об этом RuNews сообщил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов.

Парламентарий рассказал, что подобный опыт в стране уже есть. В прошлом году законопроект о длительных майских праздниках протестировали в Адыгее. По его словам, негативных последствий от эксперимента зафиксировано не было.

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«Мы считаем, что проект вполне реализуем», — сказал депутат.

Депутаты от партии «Новые люди» 5 апреля внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Согласно предложению, в мае число праздничных дней увеличится, но сократится зимой — новогодние каникулы станут короче. Обосновали предложение нехваткой россиянам майских выходных.