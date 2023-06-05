Общество 05 июня 2023, 18:45 Депутат Госдумы Аксененко предложил ЦБ ограничить количество микрозаймов на одного человека до 2-3

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Депутат фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко обратился к Центробанку с предложением ограничить число займов в микрофинансовых организациях на одного человека до двух-трех. Об этом сообщили «Известия».

Помимо этого в Госдуме выступили с инициативой проведения проверки платежеспособности заемщиков. Отмечается, что также проблема с микрозаймами осложняется тем, что оформившим их гражданам иногда отказывают в выдаче ипотечных кредитов.

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По данным «Ридуса», это связано с тем, что большинство организаций рассматривают обладателей займов на одном уровне с банкротами.