18 августа 2023, 12:45
Депутат Госдумы Аксаков: экономическая ситуация в РФ сейчас более благоприятная, чем два-три года назад
Если не учитывать рост инфляции и курсов иностранных валют, то ситуация в российской экономике сейчас более благоприятная, чем два-три года назад. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков агентству RuNews24.ru.
По его словам, паника по поводу возможного экономического краха и кризиса в основном присутствует в соцсетях и мессенджерах. Особых оснований для таких настроений нет, отечественные предприятия работают с ростом и осваивают новое.
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Аксаков также отметил, что российский бизнес показывает свою эффективность, поскольку быстро приспособился к быстро меняющейся ситуации в мире.
Экономика
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